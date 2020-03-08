Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском чемпионате мира в Эстонии

Таллин, 8 марта. Российские фигуристы добыли восемь медалей на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине.

В активе российских спортсменов три «золота». В парном катании награды высшего достоинства удостоились Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. В мужском одиночном катании успех праздновал Андрей Мозалев, а в женском — Камила Валиева.

Валиева оторвалась от ближайшей преследовательницы Дарби Усачевой на 20 баллов. Тройку лидеров замкнула представительница США Алиса Лю.

«Допустила помарку на первом тулупе. Довольна, что собралась на второй тулуп. И очень рада, что чисто откатала дальнейшую программу. С утра все время думала о программе, о прыжках, немного нервничала», — цитирует фигуристку РИА Новости.

Накануне о завершении карьеры заявила российская фигуристка Аделина Сотникова. Она пообещала, что еще выйдет на лед, но уже не в рамках официальных состязаний.