Путин поздравил россиянок с 8 Марта, отметив их способность все успевать

Москва, 8 марта. Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, подчеркнув их способность все успевать, при этом оставаясь красивыми и очаровательными.

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — заявил президент.

Как отмечает Путин, россиянкам «непостижимым образом удается все успевать: беречь домашний уют, достигать успехов в работе или учебе». Глава государства говорит, что способность беззаветно любить, сопереживать и заботиться передаются российским женщинам из поколения в поколение.

Путин отдельно выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, которые «дарят новую жизнь и каждый день отдают детям любовь». По его мнению, это самый непростой и благородный труд.

Ранее 6 марта, во время визита на парашютный завод «Полет» в Ивановской области, Владимир Путин поздравил сотрудниц предприятия с предстоящим Международным женским днем. Президент пожелал удачи в карьере сотрудницам предприятия. Он подчеркнул, что семья должна не мешать, а, наоборот, морально подталкивать женщин к построению успешной карьеры.