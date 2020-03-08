نتائج سوريا 7 مارس: الولايات المتحدة اعترضت بيان مجلس الأمن الدولي دعمًا للاتفاقيات الروسية التركية بشأن إدلب ، قال نيبنزيا إن الاتفاقيات بشأن سوريا

سوريا ، 7 مارس. اعترض الوفد الأمريكي على البيان العام لمجلس الأمن الدولي المؤيد لاتفاقي الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن سوريا. أعلن وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار زيارة الوفد العسكري الروسي إلى أنقرة الأسبوع المقبل.

أخبر أردوغان ميركل عن الاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب السورية

قالت إدارة الرئيس التركي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتفاق مع روسيا بشأن إدلب السورية.

وذكر التقرير أن أردوغان أبلغ ميركل بشأن الاتفاق المبرم مع روسيا بشأن إدلب "، مشيراً إلى أنه سيحمي المدنيين والجيش التركي ويضمن الاستقرار في المنطقة".

كما طالب أردوغان بمراجعة اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي واتهم اليونان بانتهاك حقوق اللاجئين.

استضافت موسكو يوم الخميس مفاوضات بين رئيسي روسيا وتركيا. كان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو تفاقم الوضع في منطقة إدلب في منطقة التصعيد في سوريا. وعقب الاجتماع ، اتفق فلاديمير بوتين وأردوغان على وثيقة تسوية مشتركة. تم التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار من منتصف ليل 6 مارس ،وحول إنشاء ممر أمني شمال وجنوب الطريق السريع M4. من 15 مارس ، وبدأ الاتحاد الروسي وتركيا دوريات مشتركة على طول الطريق السريع M4.

وقالت الإدارة إن أردوغان يعتزم زيارة بروكسل في 9 مارس في زيارة عمل ليوم واحد.

قال نيبنزيا إن الاتفاقيات الروسية التركية بشأن سوريا قيد التنفيذ

قال فاسيلي نيبينزيا ، المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة ، إن وقف إطلاق النار في منطقة تهدئة التصعيد في إدلب بعد الاتفاقيات بين روسيا وتركيا يطبق بشكل عام ، ولم يسجل اشتباكا واحد.

في 6 مارس ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، تحدثت روسيا عن الاتفاقيات الروسية التركية بشأن سوريا.

"بشكل عام ، يستمر وقف إطلاق النار. نعم ، هناك اشتباكات معزولة ، لكننا نأمل في إنهائها بسرعة ".

الولايات المتحدة تحجب بيان مجلس الأمن الدولي الداعم للاتفاقيات الروسية التركية بشأن إدلب

اعترض الوفد الأمريكي على البيان العام لمجلس الأمن الدولي المؤيد لاتفاقي رئيسى روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن سوريا ، حسبما نقلت وكالة TACC نقلا عن مصدر في المنظمة العالمية.

نتيجة للمشاورات المغلقة لمجلس الأمن ، أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا ، أنه أبلغ زملائه بالاتفاقيات بين موسكو وأنقرة.

وقال نيبينزيا "إن أعضاء مجلس الأمن أخذوا علما بهم ودعموهم بدرجات متفاوتة".

وأكد أن الدبلوماسيين ينوون اعتماد بيان عام للصحافة ، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب موقف أحد الوفود. وفي الوقت نفسه ، لم يحدد الدبلوماسي الروسي من كان يفكر في الوفد. ومع ذلك ،لم يحدد الدبلوماسي الروسي الوفد الذي يشير إليه. غير أن مصادر مجلس الأمن أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تأييد البيان.

وزارة الدفاع التركية تعلن زيارة وفد روسي لمناقشة إدلب

أعلن وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار زيارة الوفد العسكري الروسي إلى أنقرة الأسبوع المقبل.

وبحسب الوزير التركي ، سيصل الوفد الروسي إلى أنقرة لمناقشة الدوريات المشتركة في إدلب.

"من 15 مارس ، سنبدأ الدوريات المشتركة على الطريق السريع M-4. بدأنا العمل على مبادئ الممر الآمن الذي سيتم تثبيته على طول الطريق السريع. في بداية الأسبوع ، سيصل وفد عسكري روسي إلى أنقرة "نقلا عن وكالة الأناضول عن أكار.