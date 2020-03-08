В преддверии 8 Марта сотрудники Росгвардии сняли кино в честь женщин на войне

Москва, 8 марта. В Год памяти и славы в честь 75-летия Победы и в преддверии Международного женского дня сотрудники Росгвардии сняли короткометражное кино, посвященное женщине в погонах, женщине, воспитавшей защитников Отечества, женщине, дарящей жизнь и оберегающей ее от любого врага.

Отмечается, что короткометражный фильм посвящен теме преемственности поколений. В картине переплетаются несколько эпох: Великая Отечественная война, события в горячих точках на Северном Кавказе и настоящее время.

По сюжету, в начале истории снайпер войск НКВД уничтожает нацистских захватчиков, а спустя годы ее правнук — офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует главаря бандформирования вблизи горного аула.

Режиссером ленты стала Елена Митенко, призер многочисленных кинофестивалей, включая международные кинофестивали «Победили вместе» (Севастополь) и «Зилант» (Казань), а также «Неделю русского кино в Бордо». Фильм «Снайпер» снят по сценарию старшего лейтенанта Анастасии Лотниковой.

В съемках фильма приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Главную роль исполнила 89-летняя актриса Любовь Крупнова.