Боевики в Сирии 19 раз нарушили перемирие в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 7 марта. Участники незаконных вооруженных формирований 19 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он отметил, что, вопреки достигнутым соглашениям о перемирии, боевики вновь провели серию обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Сирии. На трассе Дамаск — Хомс бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами. Жертвами аварии стали не менее 30 человек. Точное количество погибших и пострадавших в результате трагедии уточняется, передает RT.

Также сообщалось, что военнослужащие сирийских правительственных войск нашли сеть подземных туннелей в окрестностях поселения Хаям, расположенного недалеко от города Алеппо одноименной провинции САР.