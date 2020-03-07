Бабкина призналась, что хотела покончить с собой за две недели до родов

Москва, 7 марта. Певица Надежда Бабкина раскрыла страшную подробность, которую держала в секрете более 45 лет. В эфире программы «Секрет на миллион» она призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством во время беременности.

По словам певицы, в 1974 году, когда ей было 25 лет, она всерьез задумывалась о том, чтобы свести счета с жизнью. Такие мысли начали ее посещать за 2 недели до родов. Спустя годы, Бабкина понимает, что могла совершить страшную ошибку.

Надежда Бабкина призналась, что на такие мысли ее подтолкнула измена мужа. Она говорит, что в тот вечер они праздновали Новый год в компании друзей. По ее словам, все крепко перепили, кроме нее, так как она была на девятом месяце беременности. У них осталась ночевать одна подруга, так как в те времена с транспортом было сложно.

«Мы все лягли спать. В какое-то время меня просто подняло, я должна была идти в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом — они совокупляются», — вспоминает Надежда Бабкина.

Певица не могла поверить своим глазам. Осознав происходящее, она бросилась к окну.

«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься», — говорит 69-летняя исполнительница.

Бабкина говорит, что в этот момент приняла решение остаться жить ради ребенка. По ее словам, после этого случая она начала верить в знаки.

«Данила все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына», — рассказывает Бабкина.

Певица говорит, что после конфликта прожила с супругом еще 17 лет. Как она подчеркивает, на это она пошла ради ребенка.

Ранее Надежда Бабкина призналась, что живет одна, несмотря на многолетний счастливый брак. Певица призналась, что ее супруг Евгений Гор, который младше ее на 30 лет, живет отдельно. По словам Бабкиной, ее возлюбленный приезжает, когда ей становится скучно. При этом певица дорожит отношениями.