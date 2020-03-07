Джанабаева рассказала о «ежедневных концертах» для Меладзе

Москва, 7 марта. Певица Альбина Джанабаева призналась, что регулярно «дает концерты» своему мужу Валерию Меладзе. Бывшая солистка «Виа гры» посетовала на свой взрывной характер.

«Каждый день даю мужу дома концерты», — отметила исполнительница.

Меладзе добавляет, что и сам не дает супруге скучать.

«То она мне, то я ей… Это нормально!», — объяснил Валерий.

Грузинский артист отметил и позитивные стороны семейной жизни. По его словам, супруги то и дело радуют друг друга неожиданными сюрпризами. Певец отдал должное кулинарным способностям жены. Меладзе особенно по душе шарлотка от Джанабаевой. Экс-участница «Виа гры» проявляет способности к вязанию и вышиванию.

Альбина считает, что ключ к семейному счастью — уважение к личному времени и увлечениям спутника жизни. Она отметила, что очень любит проводить время с мужем, но уважает его право на общение с братом и другими людьми, передает издание «Семь дней».

В сентябре 2019 года стало известно о разрыве творческого союза Альбины Джанабаевой с композитором Константином Меладзе. Об этом писала «Газета.ru».

Бывшая солистка «Виа Гры» поблагодарила Константина Меладзе за приобретенный ценный опыт.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сделала оптимистичное заявление о будущем матери, которая борется с серьезным недугом.

«Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — сказала Анна.

Свой пост она опубликовала под заголовком «Скоро все будет хорошо».