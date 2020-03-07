Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за нечестного продвижения участников

Москва, 7 марта. Известный музыкант Владимир Пресняков-старший подверг критике музыкальный проект «Голос».

Пресняков заявил, что не понимает почему на шоу берут определенных участников, в то время как действительно талантливые исполнители остаются «за бортом». По его мнению, успех на проекте зависит от знакомств с нужными продюсерами.

«Поэтому мне нравится следить за иностранными шоу, где нет договорняков. В нашем спорте они случаются сплошь и рядом, а в Англии, например, за такое сразу руки за спину и отправляйся в клеточку», — говорит Пресняков.

Музыкант отмечает, что «Голос» заслуживает критику, которую высказывают зрители, так как большинство из них дают дельные советы.

Напомним, что зрители начали критиковать музыкальный проект из-за накрутки голосов в пользу дочери Алсу. Недавно в очередном выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Алсу призналась, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой в финальном голосовании «Голос. Дети». Певица не сумела сдержать слезы, но подчеркнула, что не нарушала регламент конкурса. По ее словам, голоса покупали все участники проекта, так как каждая СМС была платной.

Ранее сообщалось, что мальчик из Севастополя Артем Фокин довел до слез певицу Полину Гагарину на шоу «Голос. Дети». Член жюри не смогла сдержать эмоции, вызванные вокальными данными ребенка.