Львов, 7 марта. Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».

Внимание «активистов» привлек лицей № 45. В отличие от подавляющего большинства учебных заведений Западной Украины, дети здесь получают образование на русском языке. В 2020 году также объявлен набор в русскоязычные классы.

«Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет», — пояснили в лицее.

Публикация этого объявления спровоцировала новую волну угроз и оскорблений в адрес руководства и учеников лицея. «Активист» Игорь Девбич боится появления «сепаратистов» и «украинофобов». В социальных сетях львовяне активно призывают к насильственным действиям. Некоторые даже предлагают сжечь здание.

«Сжечь такой лицей со всем кодлом», — призывает местная жительница Наталья Безпалюк.

Пользователь под ником Анатолий Юнак напоминает единомышленникам о еврейских погромах, через которые прошла Западная Украина. По его мнению, «скоро придется делать москальские погромы».

Следует отметить, что украинский языковой закон фактически запретил образование на русском языке и других языках национальных меньшинств. Некоторые поблажки сделаны лишь для языков стран ЕС и «коренных народов», под которыми подразумеваются крымские татары.

Такая политика Украины вызвала крайне негативную реакцию соседних государств. В частности, о категорическом неприятии языкового закона заявила Венгрия. Будапешт фактически заблокировал сотрудничество Киева с Североатлантическим альянсом. Разрядить ситуацию удалось лишь после избрания Владимира Зеленского на пост президента страны и формирования новой команды власти.

Ранее Москва ответила на «ультиматум» Зеленского по Минским соглашениям. Об этом писала «Газета.ru».