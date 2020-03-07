Зеленский объяснил, почему жена и дети не здороваются с ним после работы

Киев, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему жена и дети не здороваются, когда он возвращается домой.

Глава Украины отметил, что работа отца детям не нравится. Повышенное внимание со стороны службы безопасности и разного рода ограничения создают неудобства. Президент Украины описал типичную сцену семейной жизни.

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: «Почему никто не здоровается?» И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: «Не мешай нам, мы смотрим президента», — сказал Зеленский в интервью для The Guardian.

По мнению главы Украины, его деятельность на посту президента подобна управлению судном с пробоинами.

Ранее Зеленский выдвинул «ультиматум» России. Он заявил, что если до декабря не будет достигнут прогресс по урегулированию в Донбассе, Киев выйдет из Минских соглашений. Глава Украины снова выступил за коррективы в договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.

«В Минских соглашениях есть пункты, которые можно немного переиграть, и, если это сделать, что из этого может выйти плохого?», — цитирует Зеленского RT.

Минские соглашения были призваны урегулировать конфликт Киева с Донецкой и Луганской народными республиками. В рамках соглашений Киев взял на себя ряд обязательств политического и экономического характера. В их числе предоставление Донбассу особого статуса и проведение выборов по украинскому законодательству.

Зеленский неоднократно предлагал изменить содержание Минских соглашений в пользу Киева. Россия настаивает на их неукоснительном исполнении.