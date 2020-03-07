«Яблоко» намерено завербовать Егора Жукова ради голосования в Госдуму в 2021 году

Москва, 7 марта. В преддверии всенародного голосования по поправкам в конституцию и выборов в Государственную думу либеральная оппозиция ищет новые пути для продвижения своих корыстных интересов. Партия «Яблоко» всерьез рассматривает вариант с приглашением в свои ряды обвиненного в экстремизме студента Егора Жукова.

Как передает интернет-издание Znak, ссылаясь на источники внутри «Яблока», руководство партии хочет пригласить Жукова, чтобы затем выдвинуть его кандидатуру на грядущих выборах в Госдуму в следующем году. Однако сейчас выдвижению студента препятствует его условная судимость. Не исключено, что «восходящая звезда» либеральной оппозиции попадет под амнистию. Если к началу избирательной кампании судимость Жукова будет снята, то молодой человек, согласно Федеральному закону от 05.12.2006 г. № 225-ФЗ, сможет участвовать в голосовании.

По словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, партия заинтересована «в предоставлении возможности искренним и честным людям приходить в политику». Он отметил, что для выдвижения от «Яблока» следует выполнить два требования: политическое и организационное.

«Политическое — это поддержка позиции партии по ситуации в Крыму, по поправкам в конституцию, а также поддержка меморандума «Яблока» в целом, в том числе и защите прав политзаключенных. Организационное — это совместная работа над общими проектами», — заявил Николай Рыбаков.

Намерение «яблочников» омолодить свои ряды, вероятно является очередной попыткой исправить свою пошатнувшуюся репутацию. Некоторые из ведущих членов партии успели себя дискредитировать. Одним из самых показательных примеров является депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Кроме финансовых махинаций, политик был уличен в домогательствах в отношении учащихся РГПУ имени Герцена, где он занимал должность завкафедры политологии. О недопустимом поведении Вишневского стало известно от одной из бывших студенток вуза. После скандала университет не стал продлевать контракт с Вишневским.

Помимо этого, «Яблоко» открыто поддерживает фигурантов дела экстремистской группировки «Сеть» (запрещена в РФ). В штаб-квартире петербургского отделения партии проводилась выставка в поддержку «Сети», что может быть причиной для привлечения к ответственности за оправдание терроризма.

Жуков может быть полезен «Яблоку», так как благодаря своему влиянию на молодежную аудиторию способен расширить круг сторонников оппозиционной партии.

Ранее сообщалось, что студент ВШЭ заинтересовал Михаила Ходорковского, являющегося основным спонсором массовых беспорядков в России. Отмечается, что именно на средства олигарха депутаты «Яблока» пытаются «протолкнуть» свой проект поправок в конституцию и добиться попадания в парламент. Вопрос внесения поправок на данный момент является основным для представителей либеральной оппозиции, готовой на любые шаги для воспрепятствования действиям руководства страны.

Поэтому «Яблоку» жизненно важно заручиться лояльностью молодого оппозиционера, чтобы с его помощью повлиять на голосование по конституции. Это позволит партии заручиться дополнительной поддержкой со стороны Ходорковского.