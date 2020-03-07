ДТП с бензовозом и двумя автобусами унесло жизни не менее 30 человек в Сирии

Дамаск, 7 марта. В результате ДТП на трассе Дамаск — Хомс в Сирийской Арабской Республике погибло не менее 30 человек. Об этом сообщило Sham FM в социальной сети Twitter. Данные о погибших и пострадавших в аварии уточняются.

«Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск — Хомс, в результате погибли 30 человек и несколько пострадали», — гласит публикация.

RT напоминает, что в январе 2020 года масштабное ДТП произошло в Мьянме. Тогда в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли 22 человека.

Также ранее стало известно об аварии в Киргизии. Жертвами происшествия стали семь человек.