Глава Медиагруппы «Патриот» устроил ледяной заплыв. ФАН-ТВ

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук принял участие в массовом заплыве в ледяном карьере «Карпятник» поселка Большие Дворы. Купание в прорубе организовано движением «Павловопосадские моржи», для них стало традицией совершать заплывы в холодной воде.

Павловопосадские моржи начинают сезон холодного плавания осенью, заканчивают с наступлением тепла: хотя, для них это понятие относительное.

«Плавать во льду зимой — это необычно, непривычно, это что-то новое», — уверен член клуба «Павловопосадские моржи» Никита Алтынников.

В США и Канаде любителей студеной воды называют «белыми медведями», в Финляндии — «тюленями», в России — «моржами». Пловцы из Павловского Посада в шутку зовут друг друга «пингвинами».

«Когда ты купаешься, я думаю, что никакие коронавирусы не страшны, у тебя иммунитет на взводе. Такой получаешь эффект после воды, что у тебя как батарейки внутри. Вода — это бесплатный источник энергии», — считает член клуба «Павловопосадские моржи» Иван Орлов.

Ребята купаются каждую неделю. Порой собирается до 50 человек. В этот раз окунуться в прорубь карьера «Карпятник» из Санкт-Петербурга приехал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Этот клуб пингвинов — это на самом деле очень круто, и этот опыт, его надо развивать по всем регионам. Я планирую также принять участие в заплывах, потому что иногда я моржую, и сегодня с Иваном мы также проплывем эстафету», — сказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В программе — соревнования на скорость и выносливость — заплывы брасом, кролем и свободным стилем. Длина купели — 25 метров. Матерые моржи способны плыть до 10 минут. Пожалуй самое рискованое испытание — погружение под лед.

Десятиметровую дистанцию нужно преодолеть на одном дыхании. К тому же там очень плохая видимость: чтобы не сбиться с пути, приходится ориентироваться по веревке. Как говорится, не пытайтесь повторить самостоятельно.

«Специально задержался подо льдом, чтобы было эффектней, вот здесь задержался, и ждал этого момента, когда выплыть, ну чтоб так, немножко накал был, чтоб люди с берега подбежали», — рассказал Иван Орлов, член клуба «Павловопосадские моржи».

День бодрости и здоровья члены клуба «Павловопосадские моржи» посвятили девушкам, по-своему поздравив их с 8 Марта.