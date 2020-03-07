Виктора Салтыкова освистали зрители из-за опоздания на концерт в Брянске

Брянск, 7 марта. На брянской «Дискотеке 90-х» произошел курьезный эпизод — зрители освистали певца Виктора Салтыкова.

6 марта в здании местного цирка прошел тематический концерт «Дискотека 90-х». На мероприятие пришло множество людей в надежде вспомнить молодость и получить положительные эмоции перед Международным женским днем. В тот день выступали группа «Рок-острова» и певица Наталья Гулькина. Гвоздем программы стало выступление Виктора Салтыкова, однако его выход на сцену обернулся скандалом.

Ведущий объявил артиста, но Салтыков так и не вышел на сцену. Ни после первого, ни после второго упоминания его имени. Недовольные зрители начали издавать свист и подняли гул. В это время коллеги Салтыкова пытались разрядить обстановку на сцене. Вместо певца к зрителям вышла Татьяна Овсиенко. Только после ее выступления на сцене объявился опоздавший исполнитель. Что стало причиной задержки певца — не сообщается.

Недовольные зрители встретили Салтыкова насмешками, но тому удалось исправиться. Спустя несколько песен весь зал ему дружно подпевал и подтанцовывал под знакомые хиты.

В конце прошлого года стали известны скандальные подробности расставания музыкантов Виктора и Ирины Салтыковых. Несмотря на то, что они развелись почти четверть века назад, личный помощник певца лишь недавно раскрыл шокирующие факты из его личной жизни.