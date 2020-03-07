В ЛАГ призвали международное сообщество остановить вмешательство Турции в Ливию

Египет, 7 марта. Председатель арабского парламента Лиги арабских государств Мешааль ибн Фахм Салами заявил о необходимости принять решительную позицию против турецкого вмешательства в арабские страны.

Накануне председатель арабского парламента ЛАГ выступил против курса Турции, которая все сильнее начинает распространять свое влияние на другие страны. По словам Мешааля ибн Фахма Салами, совет министров иностранных дел арабских стран осудил вмешательство Анкары. Это поддержал народ, который выразил свою коллективную позицию по отношению к турецкой угрозе, нарушению суверенитета и принципа добрососедства, отметил парламентарий. Об этом пишет akhbarlibya24.

Вместе с тем Салами обратился к международному сообществу, которое также должно посодействовать решению проблемы турецкого вмешательства. Для этого он передаст решение об осуждении министрами иностранных дел арабских стран региональным и международным парламентам и попросит их осудить агрессию Анкары.

Ранее генсек ЛАГ Абу Гейт высказался по поводу турецкой интервенции в Ливии. Он заявил, что Анкарой движут только «имперские инициативы» и большинство государств арабского мира негативно оценивают политику Турции. По его словам, османскую интервенцию поддерживает лишь небольшое число стран, среди которых Катар и Сомали.

Напомним, что Турция уже длительное время поставляет для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вооружение и военную технику. Анкара доставляет грузы несмотря на существующее эмбарго на переправку оружия в Ливию.

На этом фоне глава «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башага пытается возглавить триполитанское правительство. Последнее время он конфликтует с местными бандформированиями, усиливая подконтрольные ему группировки из Мисураты. Помимо этого, он стал самостоятельно посещать конференции и выезжать в другие страны, чтобы найти сообщников. При этом главным союзником для него остается Турция, у которой существуют свои завоевательские планы в Ливии.