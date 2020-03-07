Киркоров не пожалел 19 млн рублей на балахон с фресками и каменьями

Москва, 7 марта. Король российской эстрады Филипп Киркоров потратил 19 млн рублей на балахон, расшитый фресками и каменьями.

Известно, что Филипп Киркоров — большой модник и шопоголик. В его гардеробе одной только обуви больше 6 тыс. пар. Большинство из них певец даже никогда не надевал. Киркоров признавался, что является заядлым шопоголиком, и что с помощью покупок снимает стресс после сложных выступлений.

«Я — шопоголик, и началось это очень давно. Я убеждаю себя, что это моя профессия, что я публичная личность и не могу появиться в одном и том же наряде два раза», — однажды делился откровениями певец.

По его словам, в его гардеробе столько вещей, что «трех жизней будет мало, чтобы все это надеть, даже переодеваясь по пять раз в день».

Недавно он потратил 280 тыс. долларов (около 19 млн рублей) на роскошный балахон, расшитый фресками и каменьями. Также исполнитель купил плащ с вышитыми на нем фрагментами библейских сюжетов, он обошелся Киркорову в 7 млн рублей.

До этого Киркоров потратил почти 40 млн рублей на эксклюзивную коллекцию «Боги на Земле» от Dolce & Gabbana, для своего видеоклипа на песню «Романы».

Напомним, что видеоклип «Романы» был негативно воспринят представителями РПЦ. Видео назвали «безвкусной, гадкой и омерзительной поделкой». Митрополит Иларион был возмущен, что в клипе используются религиозные образы, в том числе пародия на Богородицу и распятие.