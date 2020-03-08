Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Тема недели. ФАН-ТВ

Москва. Кремль. Путин и Эрдоган. Уже третья в этом году встреча лидеров России и Турции спасает мир от третьей мировой. Анкара на грани войны с Сирией. Реджепу Тайипу Эрдогану не по нраву сирийский лидер Башар Асад. О его свержении Анкара грезит вместе с североатлантическим альянсом уже давно. Да и территории северной Сирии уж больно заманчивы. В порыве гнева турецкий президент даже предлагает России не стоять у него на пути. Но потом вразрез антироссийской истерии в Анкаре все-таки едет в Москву на переговоры с Путиным: без нашей страны сейчас невозможно решить ни один геополитический конфликт.

Три часа изнурительных переговоров с глазу на глаз. Путин и Эрдоган. Единственные свидетели — переводчики и статуя Екатерины II как напоминание о крымском фиаско Турции. Еще три часа с участием делегаций. В их числе — министры иностранных дел и обороны. Под прицелом ситуация в сирийской провинции Идлиб. Обстановка накалилась там до предела 27 февраля. Террористы запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», по сути, переобутой «Джебхат ан-Нусры»1, начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. Под раздачу вместе с боевиками попали и турецкие военные. В их рядах серьезные потери: 36 погибших, более 30 раненых.

«Хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей — это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьезные потери», — сказал Владимир Путин, президент России.

Гипотетический вопрос: что делали турки даже не в Сирии, куда их никто официально не звал, а в этом конкретном районе? Никаких координат своей дислокации ни российской стороне, которая, между прочим, находится в Сирийской Арабской Республике по приглашению ее президента, ни сирийским военным турки не передавали. И неспроста. Наследники османов-завоевателей покровительствуют боевикам, снабжают их техникой и вооружением, при этом, называя отпетых террористов по-матерински ласково «умеренной оппозицией».

С легкой руки «большого брата» Идлиб остается последним анклавом проИГИЛовских (группировка запрещена на территории РФ) бандформирований в Сирии. С начала года они уже 15 раз нападали на российскую авиабазу Хмеймим, регулярно обстреливали позиции Сирийской арабской армии и третировали местное население. Последней каплей в чаше терпения Дамаска стала январская атака на мирных жителей.

Правительственные войска развернули в районе операцию «Заря в Идлибе» против экстремистов, чтобы защитить простых сирийцев и отвоевать свои территории. Но неожиданно получила отпор незваного гостя — турецкой армии. 1 марта Эрдоган инициировал свою, уже вторую после «Источника мира» операцию в Сирии под звучным названием «Весенний щит». Сирийские войска турецкий лидер объявил вражескими целями. И началась кровавая бойня вопреки всем правовым договоренностям на международном поле.

Войдя в раж, Анкара на фоне милитаристской агрессии распахнула настежь свои границы в Европу для сирийских беженцев. Более 100 тысяч мигрантов в любой момент готовы прорвать греческий заслон. На скользкую дорожку шантажа Старого Света Эрдоган встал еще в 2015-м, когда в Сирии началась ожесточенная война с запрещенной в России ИГИЛовской гидрой. Тогда в соседнюю Турцию хлынули порядка 4 млн беженцев с Ближнего Востока. Добрая половина прорвалась в Евросоюз.

И по сей день президент Турции ведет торг за живые души, как на восточном базаре. Когда это выгодно. Раздосадованный низким президентским рейтингом и людскими потерями на чужбине, султан Эрдоган нервно сорвал стоп-кран. Напуганный до смерти Евросоюз хотел было откупиться, предложив Анкаре миллиард долларов, но Турции этого показалось мало. Новоявленный отец турок заявил, что уже потратил на содержание мигрантов 40 миллиардов долларов. И если с Брюсселем Анкаре не найти общий язык, то с Москвой удалось прийти к здравому решению. В первую очередь благодаря тесным личным контактам лидеров.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз. Сегодня мы подтвердили заинтересованность наших стран в продолжении совместной работы и в рамках астанинского формата. Именно астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования», — отметил президент России.

В самый разгар конфликта в Идлибе астанинский формат попал в немилость Вашингтона. Позицию Штатов озвучила американский постпред в ООН Келли Крафт. Участие России, Ирана и Турции как стран-гарантов мирного процесса в Сирии раздражает мирового гегемона, способного лишь бряцать оружием. А вот миссия миротворца по силам пока только Москве.

Если бы Анкара не плясала под дудку Белого дома, а четко следовала российско-турецкому меморандуму, принятому в Сочи в сентябре 2018 года, в Идлиб давно бы прилетел голубь с оливковой ветвью. Ведь согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации лишь при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Глава МИД России Сергей Лавров не раз отмечал, что Анкара не смогла выполнить свои ключевые обеты, данные в Сочи.

И теперь Турция получила второй шанс. Принятый совместный протокол по итогам встречи Путина и Эрдогана сочинский меморандум дополнил. Стороны договорились о создании коридора безопасности. С 15 марта военные двух государств начнут совместное патрулирование вдоль трассы М4. Но главное — режим прекращения огня «по горячим следам» саммита.

«Для обеспечения устойчивого режима прекращения огня будут осуществлены все необходимые шаги. Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии. Также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства, которые покинули свои территории в результате этих нападений», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

После переговоров Путина и Эрдогана президент Сирии Башар Асад не исключил восстановления дипломатических отношений с Турцией, разорванных в 2012 году. При одном условии: Анкара должна прекратить потворствовать террористам. Даже в Госдепартаменте США, скрепя сердце, поприветствовали договоренности России и Турции. В ведомстве отметили, что соглашение Путина и Эрдогана урегулирует «крайне опасную ситуацию». С воодушевлением восприняли исторический диалог и мировые СМИ. Журналисты признали бесспорный положительный итог встречи — полное прекращение огня в Идлибе.

Несмотря на очевидные разногласия Москве и Анкаре удалось не испортить хорошие отношения. Россию и Турцию связывают прочные скрепы: это и совместные амбициозные проекты: атомная электростанция «Аккую», и газопровод «Турецкий поток», и закупка Анкарой наших зенитных ракетных комплексов С-400, и торговое партнерство (речь идет о 26 миллиардах долларов в год), и, наконец, туризм. В 2019-м Турцию посетили 6 миллионов россиян. Одно неловкое движение — и туриндустрия нашего давнего партнера обрушится, словно карточный домик. Слишком многое связывает Россию и Турцию как между собой, так и с Сирией. Единственный путь — прямой доверительный диалог. Через тернии к долгожданному миру.

1 Организация запрещена на территории РФ.