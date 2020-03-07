Рэперы Гуф и Джиган устроили публичные разборки из-за наркотиков

Москва, 7 марта. Российский рэпер Гуф отреагировал на обвинения в употреблении наркотиков со стороны другого хип-хоп исполнителя Джигана.

Ранее Джиган спровоцировал разборки в соцсетях, проведя онлайн-трансляцию, в которой назвал Гуфа «петушарой» и «сторчавшимся наркоманом». Также он пригрозил физической силой каждому из своих знакомых, кто решит попробовать запрещенные вещества.

Гуф отреагировал на критику со стороны коллеги. У себя в Instagram-stories он нецензурно высказался в адрес коллеги. По его словам, низко делать такие обвинения, а потом подходить к нему в клубе и просить наркотики.

«Ну, то, что наркоман, ты никому Америки не открыл. Так что, давай в стриптизе, где мы с тобой встречаемся постоянно, ты не будешь у меня больше спрашивать ни «дорожку», ни «косячок», —ответил на выпад Джигана Гуф.

Слухи о двуличном поведении Джигана ходят уже давно. Многие его знакомые считают, что он лишь играет на публику, выставляя себя примерным семьянином. Напомним, что у Джигана есть трое детей и он регулярно публикует в соцсетях кадры из семейной жизни. Например, на днях Джиган показал подписчикам видеозапись, на которой его супруга Оксана Самойлова кормит новорожденного сына грудью. На видео также радостно резвятся его остальные дети.