МИД РФ объяснил турецким СМИ, что на самом деле сказал Лавров Эрдогану

Москва, 7 марта. Турецкий телеканал YolTV неправильно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

Журналисты YolTV опубликовали отрывок из видео, на котором глава МИД РФ обращается к Эрдогану. Слова российского министра в субтитрах были приведены так: «I love you Tayyip» (в переводе с англ. «Я люблю тебя Тайип». — Прим. ФАН).

На ошибку обратил внимание МИД РФ. Сообщение об этом внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»)», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прошли 5 марта и были посвящены обострению обстановки в провинции Идлиб. 27 февраля там погибли более 30 турецких солдат. Они находились в рядах боевиков, по которым подразделения Сирийской арабской армии открыли ответный огонь. В Минобороны РФ тогда сообщили, что военных ВС Турции не должно было быть в рядах террористов. Все турецкие военнослужащие, которые находились на наблюдательных постах, не пострадали. Им была обеспечена полная безопасность.

Анкара, несмотря на международные договоренности, продолжает оказывать помощь боевикам в Идлибе, которые в свою очередь атакуют правительственные войска Сирии. Это способствует эскалации обстановки в провинции.

Согласно новым договоренностям, которые Путин и Эрдоган приняли 5 марта, с полуночи 6 марта в Идлибе начинает действовать режим прекращения огня. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии, и с 15 марта российские и турецкие военные начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.