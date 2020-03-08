Сирия, 8 марта. Боевики предприняли попытку атаки на базу «Хмеймим» в Латакии. Междоусобные стычки вспыхнули в рядах протурецких сил на севере Ракки. ХТШ отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по позициям боевиков в Идлибе, Хаме и Алеппо; осуществили подрывные работы на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА на юге Ракки; совершило нападение на позиции курдских боевиков в населенном пункте Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке нанесения ударов по «Хмеймиму» в Латакии; отказалась соблюдать режим тишины в зоне «Большого Идлиба».

Российская военная полиция: осуществила патрулирование местности в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов активистов в Ракке; подверглись нападению неизвестных в северной части Дейр-эз-Зора; лишились одного из бойцов в результате взрыва в Аль-Бусейре в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли укрепрайоны YPG на севере Алеппо; подверглись междоусобным стычкам у Тель-Аьяда в Ракке; перебросили новую партию военной техники из Турции в САР.

Провинция Латакия

Накануне боевики вновь предприняли вторую за эту неделю попытку нанести удары по российскому военному аэродрому «Хмеймим». Как передавал информационный портал Al Masdar News, два дрона, приблизившиеся к авиабазе, были сбиты штатными системами ПВО. Предполагается, что беспилотники были запущены с позиций запрещенных в РФ группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана», отряды которых базируются на границе с соседними Хамой и Идлибом.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки российская военная полиция приступила к патрулированию освобожденных районов провинции, сообщал глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев. Во многом это способствовало возобновлению движения по трассе М-5, соединяющей Дамаск и Алеппо.

Несмотря вступление в силу режима тишины в границах Идлибской зоны деэскалации, боевики продолжили провоцировать стычки с правительственными войсками на линии разграничения сил. Военный источник в сети Telegram (Jaruch) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена вести ответный огонь по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенных пунктов Такад и Дарат-Изза.

В западных районах Алеппо продолжились работы по разминированию местности. Как передавал интернет-портал Al Nour, задачи по зачистке территории выполнялись саперами САА в районах Аз-Захра, Лерамун и Ар-Рашидин, а также в городе Аль-Инзарат.

Снова вспыхнули вооруженные столкновения на линии разграничения сил между курдскими бандгруппами и союзниками Турции в районе Тель-Рифата. Поступали данные о перестрелках в районе городов Мараназ и Аль-Маликия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня поступали данные о нескольких вылазках террористов «Исламского государства» на территории, занимаемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Twitter-канал (MSelef485765z) передавал, что в результате нападения у населенного пункта Абу-Хардуб был убит один из полевых командиров Рабочей партии Курдистана (РПК). Курдские источники эти данные, однако, не подтверждали.

Позднее дня атаке подверглись позиции SDF поблизости от города Ас-Сувар северо-восточнее Дейр-эз-Зора. В совершении налета также обвинялись подпольные ячейки ИГИЛ1, тем не менее подконтрольные ИГ1 медиаресурсы до сих пор не заявляли о причастности террористов к случившемуся.

К вечеру появилась информация о взрыве мины в городе Аль-Бусейра, в установке которой обвинялись боевики ИГ. В результате детонации СВУ погиб один из членов «демократических сил».

Провинция Идлиб

На линии соприкосновения сил САР и незаконных бандгрупп фиксировались нарушения режима прекращения огня со стороны исламистов. Согласно данным, представленным ЦПВС РФ, боевики открывали огонь по подконтрольной сирийским войскам территории не менее шести раз.

В качестве ответных действий правительственные подразделения атаковали позиции боевиков на подступах к населенному пункту Аль-Фатира, передавал Twitter-канал (MGhorab3).

В САР прибыл очередной военный конвой из Турции. Интернет-портал Baladi-News передавал, что колонна из нескольких танков и бронетранспортеров проследовала в сторону турецких постов.

Во второй половине дня штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовал заявление о том, что отказывается от признания российско-турецкого соглашения от 5 марта, заключенного по итогам переговоров между президентами РФ и Турции в Москве.

Провинция Ракка

Поступала информация о междоусобицах в рядах протурецких сил в северной части Ракки. Как передавало информагентство Al Nour, как минимум шесть радикалов были убиты в столкновениях, вспыхнувших из-за несогласия в разделе имущества. Конфликт был исчерпан лишь после того, как на место прибыли турецкие военные.

Между тем, по данным военного источника в сети Telegram (ogn55), сирийцы понесли потери в столкновениях с террористами подпольных групп «Исламского государства» неподалеку от города Ресафа на юге региона. Шесть военнослужащих САА погибли в результате спецоперации, целью которой являлась нейтрализация джихадистов. О нанесенном ИГ уроне до сих пор ничего неизвестно.

Агентство новостей Al Modon заявляло о возобновившихся арестах гражданских активистов курдскими боевиками. Седи прочих под стражей оказался шейх одного из арабских племен в деревне Джабар. Его доставили в штаб группировки в городе Ат-Табка.

Провинция Хама

В Хаме, также как и в соседних Алеппо и Идлибе, фиксировались провокационные обстрелы с позиций джихадистов. По информации военного источника в сети Telegram (Jaruch), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» наносили удары по подконтрольной правительственным силам территории у населенного пункта Аль-Машариа, тогда как артиллерия САА, в свою очередь, вела огонь по укреплениям радикалов на окраинах города Аз-Зияра.

1 Организация запрещена на территории РФ.