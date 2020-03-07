В ЛНР запустили экологичную переработку пластика

Переработка мусора и бытовых отходов — с каждым годом эта проблема становится все более актуальной во всем мире. Луганская Народная Республика — не исключение. Решают здесь ее с помощью уникального комплекса из Китая. Современное оборудование не так давно было доставлено в Луганск, но уже активно применяется для переработки пластика, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы пытаемся идти в ногу со временем. Пытаемся быть экологичными, быть современными и, да, [у нас] новое современное оборудование», — отметил мастер цеха предприятия Александр Бахмутов.

Основной сложностью было настроить работу линии, ведь абсолютно все инструкции были на китайском языке.

«Большинство документации было на китайском языке, поэтому часто приходилось созваниваться по соцсетям — по Skype, по What's up — с менеджерами, инженерами в Китае и уточнять некоторые технические моменты», — констатировал собеседник ФАН.

При переработке пластиковые бутылки проходят несколько этапов. Полученное вторсырье попадает в бункер готовой продукции.

«Самое важно здесь соблюсти время помола: под каждого конкретного потребителя нашего флекса подбирается определенный диаметр сита. Подбирается температура для очистки от наклеек и инородных примесей. А также процент по влажности тоже очень важен на конечном этапе выдачи продукции», — рассказал Бахмутов.

Оборудование, на котором перерабатываются пластиковые бутылки, обеспечивает полный цикл производства. На данный момент предприятием уже произведено более 20 тонн вторичного сырья. Его можно использовать для изготовления высококачественной крепежной ленты, гранулята, волокна, нетканых материалов, упаковочной пленки и других изделий.

Процесс практически полностью автоматизирован, и на предприятии работают всего четыре человека. Но в будущем не исключают расширение производства.