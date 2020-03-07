Сирия, 7 марта. «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась признать итоги переговоров Москвы и Анкары. 865 сирийцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. США перебросили очередной военный конвой в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели восстановительные работы в провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отказалась соблюдать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой с техникой и материально-техническим обеспечением в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики снова понесли потери в результате подпольной деятельности неизвестных боевиков. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) был убит в результате взрыва мины у моста в городе Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В установке СВУ в данном районе подозреваются боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». Напомним, джихадистов ИГ1 также обвиняют в нападении на позиции «демократических сил» у Ас-Сувара и Абу-Хардуба, сведения о которых поступали в первой половине дня.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал данные о числе перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию за последние сутки. Стало известно, что в САР прибыли 865 человек. 228 из них перебрались из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенные в Дамаске и Хомсе. Остальные 637 прибыли из Иордании через пункт-пропуска «Насиб» на юге Даръа. В страну ежедневно возвращаются сотни сирийцев, которые вынужденно покинули родные населенные пункты после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или связанных с ИГИЛ1 бандгрупп. Напомним, юго-западные сирийские регионы полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) весной-летом 2018 года.

Между тем ЦПВС также сообщил о ходе восстановительных работ в соседних провинциях. Поступила информация о реконструкции двух жилых домов в населенном пункте Рафид в Эль-Кунейтре и хлебопекарни в поселении Дама в Эс-Сувейде.

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что штаб террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, выпустил официальное заявление под названием «Московское соглашение — новый мираж». Согласно опубликованному документу, группировка отказывается признавать итоги российско-турецких договоренностей, принятых по итогам встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом от 5 марта. Соответственно, исламисты отвергли введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. В опубликованном сообщении «Хайят Тахрир аш-Шам» выразила благодарность турецкому правительству, а также обратилась к жителям с призывом оказать вооруженное сопротивление САА.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (klamhor) сообщает о том, что США направили на свои военные базы в Хасаке конвои с техникой и материально-техническим обеспечением. О целях передислокации в регион подкреплений не сообщается. Местные активисты полагают, что Вашингтон стремится таким образом упрочить контроль над нефтяными месторождениями, на которых осуществляется незаконная добыча и вывоз сирийской нефти. Напомним, Соединенные Штаты ведут нелегальную эксплуатацию энергоресурсов САР, не имея на то согласия законного правительства Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.