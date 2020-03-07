The Guardian показал фото обложки журнала с Зеленским

Киев, 7 марта. The Guardian Weekend показал фото обложки свежего номера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ее опубликовали в Instagram-аккаунте издания. Специально для нее Зеленского сфотографировали в интерьерах президентского дворца Украины. В качестве главного был выбран снимок, на котором лидер государства стоит в костюме и смотрит вдаль, застегивая при этом пиджак. Фото сопровождается текстом.

«С такими друзьями. Президент Украины Владимир Зеленский стал еще одним лидером, втянутым в импичмент [главы США Дональда] Трампа», — говорится на обложке.

Британские журналисты впечатлились тем, что в свой первый президентский срок Зеленский буквально всколыхнул линию с импичментом американского лидера, которую даже сценаристы его сериала «Слуга народа» ранее «могли бы отбросить как неправдоподобную», поэтому решили вынести напоминание о нем на самое заметное место.

Связанной с Трампом оказалась и обложка обычной версии The Guardian, на которой также расположилось фото Зеленского.

На ней президент Украины сидит на столе в том же дворце и смеется, заголовок гласит: «Владимир Зеленский: «Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится».

Сам Зеленский заявил, что «устал от саги об импичменте», который обсуждают в каждом разговоре об Украине. При этом он добавил, что страна «с гордостью прошла через эту историю, высоко подняв голову».