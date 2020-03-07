Дочь Заворотнюк заявила, что «скоро все будет хорошо»

Москва, 7 марта. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время прервала молчание и опубликовала пост в своем Instagram, поблагодарив всех за поддержку в такой сложный период ее жизни.

«Сказать что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — призналась она.

По словам девушки, ей есть чем поделиться со своими подписчиками, но это сложно, поэтому она все держит «глубоко внутри своего сердца». Анна добавила, что сейчас она ищет «свою точку опоры» и, конечно, родные и близкие ей очень помогают.

«Я люблю вас всех и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — добавила дочь актрисы.

Этот пост Анна продублировала в сторис с подписью «Скоро все будет хорошо».

Напомним, В начале марта в СМИ появились публикации о том, что Заворотнюк (которая по неподтвержденным официально данным борется с раковой опухолью головного мозга) якобы находится в Италии, куда ее увезли на лечение родственники. Доктор Александр Мясников в комментарии ФАН заявил, что ничего не знает об этих слухах и напомнил, что каждый пациент имеет право лечиться у тех специалистов, которым он доверяет.