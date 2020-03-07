МИД Франции раскритиковал Эрдогана за шантаж мигрантами

Париж, 7 марта. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после критики в свой адрес из-за усиления вмешательства в ливийский кризис попытался использовать тему мигрантов, чтобы надавить на Европейский союз.

По словам представителя французского внешнеполитического ведомства, президент Турции «разыгрывает карту с мигрантами» после негативной реакции Европы на переброску в Ливию завербованных в Сирии террористов. ЕС выступает с осуждением увеличивающейся турецкой интервенции и призывает Эрдогана соблюдать ранее взятые на себя обязательства.

«Недопустимо, что Турция использует тему мигрантов для давления на Европу», — отметил глава французского МИДа, добавив, что Анкара получила большие деньги от ЕС в рамках совместного плана по борьбе с миграционным кризисом.

Анкара неоднократно шантажировала европейских партнеров мигрантами. Турция грозилась открыть границы для транзита беженцев, после чего их толпы ринулись бы в ЕС. Эрдоган предлагал сдерживать их, однако взамен брал у Европы солидные деньги на содержание беженцев, а также просил рассмотреть вопрос вступления Турции в ЕС.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе 28 февраля Эрдоган заявил, что турецкая сторона больше не может сдерживать мигрантов. Турция открыла свои границы с Европейским союзом, в Грецию устремились тысячи беженцев.

Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке и в странах Африки спровоцировала серьезный миграционный кризис, от которого страдает целый ряд европейских стран. Особенно тяжело приходится Италии, куда через Средиземное море регулярно прибывают корабли с беженцами. Ливия до свержения Муаммара Каддафи в 2011 году сдерживала нелегальных мигрантов, однако после его смерти ситуация резко изменилась. ЕС так и не удалось решить эту проблему, которая усугубилась с конца 2019 года на фоне вмешательства Турции в ливийский кризис. Анкара активно вербует сирийских боевиков и перенаправляет их в Ливию, однако часть из них не стремится участвовать в боях на ливийской территории — вместо этого они бегут в Италию. К потоку африканских мигрантов добавились сирийские террористы, которые тоже стремятся из Ливии в Европу, что еще больше усугубило ситуацию.