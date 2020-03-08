Сирия, 8 марта. Один из нынешних полевых командиров «Сирийской национальной армии» в прошлом состоял в рядах ИГ1*. В Серакибе обнаружены американские ракеты TOW. Жители одного из пригородов Ракки выгнали патрульных YPG, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили американские ракеты TOW во время обследования территории Серакиба в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о пленении одного из сирийских солдат в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с недовольством населения в окрестностях Ракки; арестовали участников антикурдских митингов на востоке Ракки.

ВС Ирака: сообщают о нейтрализации 40 террористов ИГ в иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (Ibra_Joudeh) обнародовал доказательства того, что в рядах поддерживаемых Турцией формирований действуют радикальные элементы. Была опубликована фотография, на которой запечатлен один из нынешних боевиков протурецкой «Сирийской национальной армии» по имени Ахмад Хассун, который прежде состоял в числе террористов «Исламского государства»1. Отмечается, что в настоящий момент Хассун занимает пост полевого командира и ведет борьбу против сирийской армии на западе Алеппо.

Провинция Идлиб

Военные Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать ранее освобожденные районы от следов военного присутствия террористов. Информационное агентство SANA News опубликовало данные о результатах работы инженерных подразделений в городе Серакиб на востоке провинции. Отмечается, что в населенном пункте были обнаружены американские ракеты TOW, а также оставленные боевиками транспортные средства. Напомним, Серакиб полностью перешел под контроль правительственных войск в начале недели.

Между тем боевики антиправительственных группировок не перестают вести боевые действия против сил САР, не принимая во внимание действующий на линии разграничения сил режим прекращения огня. Оппозиционный Twitter-канал (masarpressnet) заявляет о том, что исламисты взяли в плен одного из сирийских солдат у населенного пункта Кафр-Увейд в Южном Идлибе. Однако официального подтверждения эти данные пока не получили. Напомним, накануне лидеры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщили, что не намерены придерживаться российско-турецкого соглашения от 5 марта.

Провинция Ракка

Поступила информация о стычке между курдскими боевиками и жителями небольшой деревни неподалеку от административного центра провинции. Видео с места событий опубликовал на своей странице в сети Twitter (AdamhasakahAdam) военный источник. Известно, что сирийцы выгнали из населенного пункта патрульных Отрядов народной самообороны (YPG), после того как те оскорбили одну из местных жительниц. Подробности инцидента пока выясняются. Как известно, члены курдских бандгрупп нередко сталкиваются с недовольством населения. Накануне поступали данные о том, что боевики арестовали нескольких гражданских активистов, что также было неодобрительно встречено гражданскими лицами.

В то же время обострился конфликт между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и населением на востоке провинции. По информации новостного портала Smart News Agency, были арестованы семь человек, принимавших участие в митинге против самопровозглашенной курдской администрации в населенном пункте Аль-Авад.

Ирак

Агентство новостей Press TV сообщает о том, что иракские вооруженные силы приступили к новой антитеррористической операции в провинции Дияла. Подразделения армии Ирака обследуют пустынные области региона на предмет выявления так называемых спящих ячеек «Исламского государства» Поддержку им оказывают ополченческие отряды «Хашд аш-Шааби». В ходе обысков удалось обнаружить укрытия террористов в районе Ханакин, а также в горах Хамрин. Кроме того, сообщается, что за время операции были нейтрализованы около 40 джихадистов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.