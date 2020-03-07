Крестный мальчика, попросившего Путина о помощи, станет временным опекуном ребенка

Москва, 7 марта. Крестный отец 14-летнего мальчика Миши, попросившего президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться домой, получил разрешение на временную опеку над ребенком. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой.

В пресс-службе уточнили, что Кузнецова уже встретилась с Мишей, его крестным отцом и бабушкой. Они обсудили обучение мальчика, оформление необходимых документов. Но самое главное — был окончательно решен вопрос с разрешением на временную опеку гостевого режима, и Миша сразу же поехал домой после совещания. Впервые за четыре месяца он сможет провести выходные со своими близкими.

Напомним, родители Миши умерли несколько лет назад. Бабушка, которой уже больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Но осенью прошлого года суд отстранил ее от исполнения обязанностей приемного родителя: Миша перестал ходить в школу, был переведен на домашнее обучение и не сдавал промежуточную аттестацию. Мальчик оказался в детдоме.

29 февраля Миша стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты». В этот день парк осмотрел и президент РФ. Когда дети захотели сфотографироваться с Владимиром Путиным, глава государства увидел, что у одного мальчика сломана рука, и спросил, что произошло. Этим мальчиком и был Миша. Он объяснил, как получил руку и рассказал, что живет в детдоме, но хочет вернуться к бабушке. После этого один из помощников Путина записал его данные.