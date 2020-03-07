ЛНР итоги 1–7 марта: теракт на передовой, 6 лет Русской весне, 85 тысяч новых россиян

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 1 по 7 марта.

ВСУ загоняют жителей ЛНР в подвалы

Украинские силовики 12 раз за текущую неделю нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР. В результате обстрела поселка Донецкий поврежден жилой дом и несколько хозяйственных построек. Без электроснабжения остались более 20 домов в поселке.

«Пробило окна, пробило крышу, — рассказывает житель Донецкого по имени Сергей. — Холодильник пробило. Просидели в подвале [во время обстрела]».

Теракт у линии соприкосновения

2 марта украинские силовики обстреляли гражданский автомобиль у линии соприкосновения в Донбассе. Один человек погиб, один получил ранение. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что расценивает обстрел как «террористический акт».

«Группа боевиков из состава 1-й роты 130-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (действующего в Сокольниках. — Прим. ФАН), находящегося в оперативном подчинении командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигающемуся по автодороге в районе населенного пункта Сокольники (находится под контролем ЛНР. — Прим. ФАН). В результате прямого попадания в автомобиль один пассажир погиб, один получил ранения», — подчеркнул Лещенко.

Гражданские подорвались на мине ВСУ

Два человека подорвались на минно-взрывном устройстве в районе населенного пункта Николаевка в Луганской Народной Республике. По данным Народной милиции, минно-взрывное устройство было установлено украинскими нацбатами, занимавшими позиции в данном районе летом 2014 года. Пострадавшие доставлены в городскую больницу Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

«На данный момент два пациента переведены в травматологическое отделение республиканской больницы. Их состояние можно оценивать как тяжелое, но стабильное», — констатировал врач Луганской республиканской клинической больницы Вячеслав.

Более 85 тысяч новых россиян

Более 85 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили российские паспорта по упрощенной схеме, заявил на текущей неделе министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Он уточнил, что ежедневно на территорию России для получения паспортов РФ выезжают порядка 500 человек.

«Более 101 тысячи готовых пакетов документов были переданы в подразделения миграционной службы РФ, — обратил внимание Корнет. — Сейчас они обрабатываются, и процесс получения не останавливается ни на день. В отношении 85,3 тысячи жителей республики уже были приняты положительные решения, и они уже получили гражданство Российской Федерации».

День патриотического кино

Акция «День патриотического кино», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала на текущей неделе в Луганской Народной Республике. В день открытия акции зрителям были предложены российские кинофильмы «Крик тишины», «Спасти Ленинград» и «Т-34». Посетить бесплатные киносеансы смогут все желающие.

Шестая годовщина Русской весна

Жители ЛНР отметили автопробегом шестую годовщину начала Русской весны. В мероприятии приняли участие представители власти, активисты движения «Мир Луганщине», руководители местных советов, представители предприятий и местные жители. Колонна из 25 автомобилей проехала 45 километров. Финальной точкой стал памятник жителям поселка Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах.