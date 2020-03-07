Волонтеры поздравили сотрудниц МВД с 8 Марта

Москва, 7 марта. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили сотрудниц правоохранительных органов с 8 Марта.

Активисты поздравили 1500 прекрасных дам в 30 регионах страны в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!». Букеты цветов получили сотрудницы правоохранительных органов в Москве, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и в других областях.

В последние годы в МВД России возрастает доля должностей, на которых несут службу женщины. В некоторых подразделениях численность девушек составляет 30-50%.

Пресс-секретарями ведомств тоже чаще всего становятся женщины. Среди них официальный представитель МВД России Ирина Волк и официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Во многих городах России с 7 по 9 марта проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Фестиваль «Вам, любимые!» стартовал на 14 площадках Москвы.