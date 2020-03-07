Судно отправилось на Украину после переправки грузов для бандформирований ПНС Ливии

Хомс, 7 марта. Судно из акватории ливийского Хомса возвращается в украинский порт Николаев. Сейчас этот город находится под контролем бандформирований, работающих на нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. По данным источника, универсальное грузовое плавсредство замечено в проливе Босфор. При этом оно идет под флагом западноафриканского Сьерра-Леоне.

???????? Sierra Leone flagged general cargo ship Taya H en route from Khoms ???????? Libya to Mykolaiv ????????Ukraine entering The Bosphorus. pic.twitter.com/l7aC2OoKu5 — Viya ⚓ (@oeroguz) March 6, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало, что Украина поставляет вооружение и военную технику для бандформирований Правительства национально согласия Ливии. Факт этих поставок подтверждает сбитый в августе прошлого года самолет Ил-76ТД с военным грузом. Экипаж воздушного судна в полном составе эвакуировали в безопасное место. Впоследствии выяснилось, что владельцем самолета оказалась украинская компания «Скайавиатранс».

Помимо этого, грузы из Украины для боевиков ПНС Ливии перебрасываются и по морю. В прошлом году из украинского порта Ольвия (бывший Октябрьск) отправилась большая партия военной техники и боеприпасов. Их переправляли на судне Maraki K под молдавским флагом.

Отметим, что в Ливии в прошлом году замечены украинские наемники, воюющие на стороне так называемого ПНС. Они сражаются вместе с террористическими вооруженными группировками против сил Ливийской национальной армии.