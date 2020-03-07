Независимые эксперты призвали провести новое расследование крушения МН17 в Донбассе

Москва, 7 марта. Независимые эксперты не согласны с тем, что Запад признал Россию виновной в крушении малайзийского Boeing в Донбассе, и считают, что в деле о лайнере требуется новое расследование со стороны независимого государства. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич на пресс-конференции, посвященной катастрофе с самолетом авиакомпании Malaysia Airlines.

Он отметил, что западный мир уже давно нашел для себя виновного в произошедшем в лице России, однако сама РФ и целый ряд независимых экспертов убеждены, что обвинения безосновательны.

«Это все дико. Идет информационная война, и обвинения России — один из ее этапов», — цитирует Малькевича МИЦ «Известия».

Другой участник пресс-конференции, немецкий журналист, издатель и бывший пилот флагманского авиаперевозчика Германии Lufthansa Петр Хайсенко показал несколько фотографий с места трагедии, среди которых были и снимки фрагментов самолета.

Он сообщил, что одно фото из представленных по неизвестной причине не было опубликовано в докладе Нидерландов, хотя представляет особый интерес для дела. На нем, на обломках кабины пилота, видны пулевые отверстия, которые могут свидетельствовать о том, что самолет был атакован другим бортом.

«Если верить официальной версии, то от окна не должно было бы остаться вообще никаких частей, а мы видим в нем отверстие. Можно сказать, что вся эта история создана для того, чтобы скрыть, что «Боинг» был повернут на землю с помощью прямого огня. Сейчас, вне всякого сомнения, должно быть проведено новое расследование — стороной, которая индифферентна к ситуации и не будет обвинять Россию в произошедшем», — констатировал он.

В качестве еще одного аргумента в пользу нового расследования Хайсенко привел тот факт, что в предыдущем команда от Амстердама не предъявила никаких доказательств по взрыву, хотя взрывчатые материалы должны были остаться на самолете.

Другой немецкий журналист — Билли Сикс — рассказал, что пообщался примерно с сотней свидетелей на месте трагедии, и ни один из них не видел того, что указано в официальном отчете. А 20 бывших пилотов выразили сомнение в том, что самолет был атакован с земли.

Он назвал пункты, которые важно раскрыть в новом расследовании. Среди них: рассекречивание и обнародование «имеющихся спутниковых изображений»; проведение судебно-медицинской экспертизы ударных отверстий в обломках самолета MH-17 и их воспроизведение; заполнение ключевых информационных полей (экспертиза тела, диктофон, данные радара и т. д.); предварительное построение четкого пути к международному объективному судебному разбирательству в рамках ООН с участием судей из стран, которые не связаны с аварией.

Напомним, Boeing-777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту, — 298 человек.

По итогам расследования Международная следственная группа (JIT) постановила, что пассажирский борт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного «Бука».

Выводы службы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием».