В Госдуме предложили программу «Семейной городской среды». Политика России. ФАН-ТВ

Новая реформа от Министерства труда, в ЦИК России рассказали о предстоящем голосовании за поправки в конституцию, Госдума предлагает делать городскую инфраструктуру удобнее для семей. Подробнее обо всем расскажем в «Политике России».

Голосование по каждой поправке отдельно — невозможно. Об этом глава ЦИК России Элла Памфилова заявила во время своего выступления на Общероссийском электоральном медиафоруме. В нем приняли участие представители избирательных комиссий, журналисты, наблюдатели более, чем из 80 регионов страны. Элла Памфилова отметила, что форум совпал с началом подготовки к важному историческому событию для нашей страны — общероссийскому голосованию за поправки в конституцию. Оно, по мнению главы ЦИК возможно в целом сразу по всем изменениям. Вынести на голосование отдельно взятую поправку не получится, нереально технически, поправок слишком много. Памфилова подчеркнула, что бюллетень для голосования не может быть целой книгой. Россиянам стоит ознакомиться со всем перечнем поправок и решить для себя, готовы ли они его принять, даже если не согласны с каким-то отдельным предложением.

Недавно, 4 марта, ЦИК России подписал соглашение о сотрудничестве с Общероссийским Народным Фронтом в рамках проекта «Волонтеры Конституции». Волонтеры и добровольцы ОНФ будут проводить разъяснительную работу с населением, помогут добраться до точек голосования людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Те сотни тысяч людей, которые находятся в Общероссийском Народном Фронте, наш актив, которые есть во всех субъектах РФ, они делают все, чтобы каждый гражданин нашей страны знал о том, что состоится голосование, знал, где он может проголосовать, как он может проголосовать, а также имел возможность подробно ознакомиться с теми поправками, которые предложены нашим президентом», — подчеркнул Михаил Кузнецов, руководитель исполкома ОНФ.

Элла Памфилова добавила, что важно достоверно проинформировать россиян о предстоящем событии и решить все организационные вопросы.

«Самое главное — донести до каждого гражданина России, имеющего права голоса, всю в полной мере информацию о предстоящем общероссийском голосовании: где, когда, о чем будет идти речь в поправках, какие права и возможности есть у людей», — сказала Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 22 апреля — рабочий день, который объявят выходным. Напомним, внести изменения в конституцию Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию 15 января. Была создана специальная рабочая группа. На сегодняшний день внесено уже около девятисот различных предложений. Больше половины из них касаются социальной сферы.

Программу «Семейной городской среды» предложили разработать в Государственной думе. Инициативу выдвинул депутат Виктор Зубарев. По мнению парламентария, нужно ввести всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды. То есть оценивать населенные пункты по многим критериям, например, на сколько далеко находятся школы от жилых домов, достаточно ли безопасных пешеходных маршрутов в городе, и другое. Виктор Зубарев предложил сделать комфортной городскую инфраструктуру прежде всего для семей с детьми. Четверть городского пространства, по мнению депутата, должны занимать парки, площадки, семейные центры.

Отметим, что летом прошлого года, тогда еще врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил программу благоустройства города на заседании правительства в Смольном. Он поручил чиновникам взять под контроль работу районов и муниципальных округов.

Декретные, больничные и другие компенсации будет выплачивать Фонд социального страхования, а не работодатель. Министерство труда разрабатывает новую реформу. Согласно законопроекту, работники смогут гарантированно и в определенные сроки получать страховые выплаты, не зависимо от работодателя и его финансовых проблем, а также сроков, в которые работник получает зарплату. Фонд должен будет выплатить пособие в течении 10 календарных дней с момента подачи документов. Проект называется «Прямые выплаты». Пилотные программы действуют в нашей стране уже девять лет. С этого года такой механизм работает почти в 70 регионах нашей страны.

«Прямые выплаты» дают ряд преимуществ как для застрахованного гражданина, так и для предприятия. Значительно сокращаются временные затраты предприятий на обработку и расчет пособий. Механизм уже проверен регионами в рамках пилота и хорошо зарекомендовал себя на практике», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отметим, что ранее в России действовала «зачетная система» начисления пособий. Их работникам выплачивал работодатель в счет уплаты страховых взносов.