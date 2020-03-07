Автор «Новой газеты» назвала борьбу с коронавирусом в России более опасной, чем болезнь

Колумнист «Новой газеты» Юлия Латынина посвятила колонку самой актуальной мировой теме последних месяцев — эпидемии коронавируса, который выявлен уже в 88 странах. По ее мнению, российский Минздрав слишком нагнетает борьбу, что совершенно излишне.

Латынина вспоминает о претензиях Госдепа к России — в США настаивают, что с англоязычных аккаунтов распространяли информацию, будто бы вирус пришел из Америки. В российском Интернете же много писали, что заболевших гораздо больше, но всем им ставят диагноз ОРВИ. Эти новости подхватывали чуть ли не все либеральные коллеги Латыниной, с упоением отрабатывая классический заход — «а власти скрывают».

Вчера стало понятно, что никто ничего скрывать не собирается (новости о заболевших в Москве и других городах стали поступать с комментариями из официальных источников), но и распространения паники не допустит. Раскачивающие тему о преуменьшении масштабов проблемы было замолчали, но снова оживились, едва зашла речь о специальном указе мэра Москвы, предписывающем самоизоляцию на больничном на 14 дней для всех, кто прибыл из стран, где выявлено заболевание.

«Медуза», «Эхо Москвы» и другие выпустили статьи, посвященные этому. «Медуза» осторожно пишет, что меры кажутся избыточными, так как затронут интересы многих людей, но на самом деле они разумны. Даже сами предлагают читателям побыть дома на больничном и обратиться к врачу, если чувствуют недомогание, ведь ответственность за здоровье свое и окружающих людей взрослый человек должен нести сам.

«Эхо Москвы» подает новости о коронавирусе относительно нейтрально: рассказывая о мерах московской мэрии, журналисты не забывают упомянуть больничный комплекс в Коммунарке и возможности строить новые при необходимости.

«Новая газета» и ее постоянный автор выступили радикальнее всех.

Латынина противоречит сама себе: сначала она заявляет, что вся борьба с коронавирусом в России ограничивается борьбой с теми, кто что-то не то говорит о заболевании, а потом высказывает опасение, что с вирусом все же будут бороться, но «по-русски».

Решение мэрии Москвы она даже хвалит — мол, первый раз власть показала, что доверяет человеку, и не прописывает никаких карательных мер за отказ от самоизоляции, как и приветствует рекомендации мыть руки и протирать все спиртовыми салфетками.

Но выводы делает очень интересные: по мнению Латыниной, бороться с распространением заболевания бесполезно в «средневековых, свободных и разгильдяйских странах», и миру нужно просто положиться на то, что все пройдет само собой.

Государственные лидеры совершенно зря считают себя лично ответственными за коронавирус и стремятся что-то предпринять — что в США, что в Европе, что в России, что в Китае, потому что «статистически это неважная история», пишет Латынина. Но борьба российского государства с коронавирусом при этом опаснее, чем его последствия, и лучшее, что можно сделать — не вмешиваться вообще.

Отдельно интересен призыв положиться на волю божью: если бы подобное произнес кто-то из священников РПЦ, авторы «Новой газеты» с упоением бы заклеймили «мракобеса», но Латынина — свой человек, и ей можно простить религиозный пафос.

Еще 5 марта коллеги Латыниной на «Радио Свобода» (признано иноагентом) упрекали российские власти в желании спрятать истинные темпы распространения страшной болезни, чтобы не тратить деньги, приводя в пример необычайно низкую статистику заболеваемости на фоне европейских стран. Теперь, когда Россия демонстрирует очевидные успехи в сдерживании вируса — за несколько дней по состоянию на 7 марта в стране заболели шесть человек, тогда как в свободной и очень законопослушной Германии — 160 человек за сутки, те же люди говорят, что лучше оставить всех в покое, вирус не опасен, люди переболеют сами.

Но мировое медицинское сообщество пока очень мало знает о вирусе. Известно лишь, что поражает он легкие, в основной группе риска пожилые люди, и можно заболеть повторно. Инфекция набирает обороты, поэтому рекомендация ничего не делать и оставить всех в покое — откровенно странная, если не сказать вредительская.

Одно понятно: «Новой газете» и Латыниной не нравится что угодно, исходящее от власти, даже если это разумные меры по сдерживанию нового заболевания с возможным летальным исходом. Но мнение либералов изменчиво, как штаммы гриппа, поэтому не исключено, что вскоре они будут упрекать мэрию Москвы в том, что отпустили вернувшихся из-за рубежа людей на самоизоляцию и не заперли в больницах. Нужно только подождать новых подробностей.