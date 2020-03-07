Названы семь стран, после посещения которых россияне обязаны проходить карантин

Москва, 7 марта. Россиян, вернувшихся из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана, обязали проходить двухнедельный карантин. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

По словам сотрудника горячей линии ведомства, в настоящее время в карантинную зону входят эти семь стран. Все остальные государства, где был зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусом, входят в «список опасности». Об их посещении гражданам РФ нужно будет уведомлять департамент здравоохранения.

«В «списке опасности» почти все страны, их еще 87. После их посещения нет карантина, но тоже нужно быть осторожными. Нужно регистрироваться по прилете из любой страны», — пояснил собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что каждый человек будет зарегистрирован: «Для того чтобы, если какие-то проблемы со здоровьем или вопросы, чтобы была картинка».

Как сообщал ранее телеканал 360, 5 марта мэр Москвы Собянин распорядился ввести в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Согласно тексту распоряжения, граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и других государств, где распространяется коронавирус, обязаны обеспечить двухнедельную домашнюю самоизоляцию.

Как уточняет РИАМО, по последним данным в России зафиксировано 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Сегодня оперативный штаб Москвы, отслеживающий ситуацию с заболеваемостью COVID-19, сообщил о выписке первого выздоровевшего пациента. Им оказался Давид Беров, прилетевший в Москву из Италии 23 февраля.

Вспышка коронавируса произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца инфекция распространилась за пределы материкового Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Наибольшее число заразившихся пациентов зарегистрировано в КНР. Заболевших там также изолируют от общества. Сегодня в одном из городов на востоке страны произошло ЧП: обрушилась шестиэтажная гостиница, в которой находились зараженные COVID-19. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

