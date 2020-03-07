Блогер Ида Галич устроила фотосессию месячному сыну

Москва, 7 марта. Известный российский блогер Ида Галич показала фото сына, которому исполнился месяц. Снимки она опубликовала в Instagram.

Галич устроила для малыша целую профессиональную фотосессию. Детские фотографы приезжали к звезде на дом.

Специалисты возились с мальчиком, примеряя разные костюмчики. Серию снимков сына в забавных образах блогер сопроводила трогательными словами.

«Целый месяц данный товарищ живет с нами. Собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет. Это определенно лучшее, что мы сделали в своей жизни!»— написала Галич.

Она опередила хейтеров, которые могли сказать, что «ребенку было больно» во время фотосессии. Блогер заявила, что к Леону было очень внимательное отношение. С малышом провозились целый день.

Подписчики решили, что сын Леон очень похож на Галич. Семья блогеров — 29-летняя Ида Галич и 27-летний Алан Басиев стали родителями в феврале 2020 года.

Ранее Галич дала интервью Ксении Собчак и рассказала о своем конфликте с певицей Ольгой Бузовой. По словам блогера, у нее были нормальные отношения с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2».

Но однажды на одном из мероприятий Галич попросила Бузову сказать пару слов для ее проекта. Певица отказала, сославшись на то, что у нее сел голоса. Однако через несколько минут Бузова уже открыто давала интервью СМИ.