Депутат Рады заявил, что никто не отнимет у украинцев право поздравлять женщин с 8 Марта

Киев, 7 марта. Ни один политик не сможет забрать у украинских мужчин право поздравлять прекрасную половину с 8 Марта. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива во время поздравления женщин — детей Великой Отечественной войны с Международным женским днем в Полтаве.

«Женщина — это самое великое достояние, это наши мамы, сестры, дочери. Вы — тот смысл, который дает нам возможность и желание бороться и побеждать. <...> 8 Марта — это тот день, в который мы с особым усердием должны преклоняться и возвеличивать вас. Никто и никогда не заберет у нас право поздравлять наших любимых женщин!» — сказал он.

Кива добавил, что на хрупких женских плечах лежит тяжелая ноша, поскольку именно женщина занимается воспитанием детей и «терпит рядом с собой мужчину», который продолжает оставаться ребенком, требующим внимания, ухода и сопровождения.

Он отметил, что как полтавчанину ему было приятно провести день именно с жительницами Полтавы, и вручил дамам цветы и подарки.

Вероятно, слова Кивы имели отношение к ранее сказанному депутатом от партии «Европейская солидарность» Владимиром Вятровичем, который заявил, что украинские власти должны отменить празднование 8 Марта, чтобы не быть похожими на Россию, Анголу и Азербайджан.

Представитель партии Петра Порошенко выразил мнение, что дарить подарки и цветы женщинам в этот день ― «ерунда» и демонстрация пренебрежения, и добавил, что Международный женский день не должен быть выходным.