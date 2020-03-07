Сенатор Ковитиди: НАТО сжала кулак у границ России из-за короткой памяти

НАТО собирает у границ России «ударный кулак», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала альянс «задуматься о последствиях его агрессивных действий», а член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди добавила, что у представителей Североатлантического альянса «удивительно короткая память».

Как напомнила Мария Захарова, в апреле-мае 2020 года на территории нескольких европейских стран вдоль западной границы России пройдут учения НАТО Defender Europe-2020. Это крупнейшие за последние 25 лет натовские маневры, в которых, помимо европейцев, участвуют свыше 20 тысяч американских военных.

«В НАТО и Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия, — подчеркнула Захарова. — Но очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО».

В связи с этим представитель МИД РФ напомнила, что «в истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием», и все их попытки «завершились бесславно».

«Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность», — добавила Захарова.

Сенатор Ольга Ковитиди добавила к этому, что у руководителей Североатлантического альянса очень короткая память.

«Показательно, что учения Defender Europe-2020 будут проходить тогда, когда все прогрессивное человечество будет праздновать 75-летие Победы над фашистской Германией, которая, подчеркну, была бы невозможна без Советского Союза и русских воинов. Удивительно короткая память, — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей Ольга Ковитиди. — Думаю, уроки Ялтинской конференции 1945 года могли бы напомнить нашим западным партнерам, что самое главное сегодня — это сохранение мира и стабильности и умение договариваться. Представителям Североатлантического альянса нельзя об этом забывать, иначе последствия будут страшными».

По мнению сенатора, НАТО намеренно нагнетает внешнеполитическую повестку вместо того, чтобы принимать меры для продления договора о стратегическом наступательном вооружении, действие которого заканчивается через год.