Звезда комедии «Няньки» скончался за сутки до дня рождения

Вашингтон, 7 марта. Известный американский актер Дэвид Пол, который прославился благодаря главной роли в фильме «Няньки», умер в возрасте 62 лет.

Про смерть Дэвида стало известно от его брата-бизнеца Питера Пола. 8 марта актеру бы исполнилось 63 года. По данным американских СМИ, Дэвид Пол умер во сне, подробности не раскрываются.

Дэвид Пол родился в 1967 году в штате Коннектикут. Он увлекался тяжелой атлетикой и вместе с братом открыл собственный тренажерный зал.

Молодые культуристы привлекли внимание режиссеров, их первые роли были в картине «Вашингтонское такси». Братья Пол стали знаменитыми после выхода картины режиссера Джона Парагона «Няньки». За Дэвидом и Питером Полом закрепилось амплуа комедийных актеров.

«Нянек» часто сравнивали с комедией Криса Коламбуса «Один дома». Сотрудничество с Парагоном продолжилось, и близнецы сыграли в приключенческом боевике «Двойные неприятности».

В последние годы Дэвид Пол почти не снимался, но занимался продюсированием фильмов.