Кудрявцева впервые после операции на груди показала себя в купальнике

Москва, 7 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева впервые после операции по удалению силиконовых имплантантов показала себя в купальнике. Видео и фото она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Ведущая также опубликовала шуточное селфи «без фильтров и фотошопа» с пляжа. Кудрявцева сняла себя широкоугольной камерой, из-за чего на снимке у нее получился огромной нос.

«Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки как никак. Пенсия. Отдыхаю как могу», — с иронией написала она.

Напомним, операцию Кудрявцева перенесла в декабре прошлого года. Теперь она уже не может похвастаться своими пышными формами. При этом Кудрявцева уверяет, что нравится своему мужу еще больше.

Удалить имплантаты ей пришлось из-за проблем со здоровьем. Правда, в отличие от супруга Кудрявцевой, внешние изменения оценили не все. Блогер Елена Миро выдвинула предположение, что именно из-за операции Кудрявцева больше не будет вести премию «Муз-ТВ».

«Последствия вынутых из груди имплантов не заставили себя долго ждать. <...> Нет сисек, Лерочка, не будет тебе и микрофончика ведущей», — написала Миро в своем ЖЖ.

Вместо Леры ведущей премии будет Ольга Бузова. Об этой замене Кудрявцева узнала из СМИ. После этого, по данным телеканала 7Days, она забрала свою трудовую книжку с «МУЗ-ТВ» и улетела в отпуск. После возвращения ведущая даст ответ об официальном трудоустройстве на НТВ, где ведет шоу «Секрет на миллион».