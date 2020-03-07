Боевики ПНС обстреляли командный пункт ЛНА

Триполи, 7 марта. Позиция сил Ливийской национальной армии (ЛНА) оказалась под обстрелом бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В Триполи боевики нелегитимного ПНС обстреляли командный пункт ливийской армии, который находился в здании заброшенной школы Аль-Мабрук в городе Каср бен-Гашир. Как сообщает источник в социальной сети Twitter, артиллерия боевиков нанесла прямой удар по местонахождению вооруженных сил. На место прибыли машины скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Триполитанские боевики продолжают обстреливать позиции ЛНА, получая поддержку от Турции. Анкара поставляет для бандформирований ПНС вооружение и военную технику, тем самым нарушая действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия в Ливию. Также в поддержку террористического режима перебрасываются сирийские боевики и турецкие солдаты, которые обстреливают позиции ЛНА и жилые районы города.