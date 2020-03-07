Донбасс сегодня: украинцы не хотят воевать, ВСУ пополняют террористы с Ближнего Востока

Донбасс, 7 марта. Командование ВСУ отчиталось о некомплекте в передовых частях. Исламские боевики замечены в армейских подразделениях в зоне силовой операции. Дизентерия снижает боеспособность украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Агрессия украинских вооруженных формирований в отношении народных республик Донбасса не утихает. За минувшие сутки режим прекращения огня нарушен украинскими войсками 12 раз. По селам Калиновка и Желтое в ЛНР огонь открывался два раза из 82-мм миномета и гранатомета, повреждена трансформаторная подстанция, без света остались около 300 абонентов.

В зоне ответственности армейского корпуса ДНР под обстрелы попали Донецк, Горловка, Петровское и другие населенные пункты. Стрельба велась из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Некомплект ВСУ

В распоряжении разведки ДНР оказался доклад начальника главного управления персонала ВСУ Лысенко, предоставленный для отчета начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку. Согласно полученным данным, укомплектованность подразделений и частей ВСУ составляет 79,8%. При этом в боевых частях на передовой комплект — 66,2%, а в тылу — 93,4%.

Наиболее сложное положение сложилось в механизированных и мотопехотных бригадах. Около 20% лиц, занимающих официальные должности в этих бригадах, находятся в самоволках. А соответственно, за счет них процент укомплектованности не отвечает действительности. Так, в 72-й механизированной бригаде ВСУ в бегах находятся 496 человек, в 30-й мехбригаде — 384.

В докладе указано, что служить по контракту желающих практически нет. Частично укомплектовать подразделения получилось только благодаря наличию призывников.

Исламские наемники воюют в Донбассе в рядах ВСУ

В Народной милиции ЛНР заявляют, что, по имеющейся информации, в зону силовой операции в Донбассе переброшены группы наемников с Ближнего Востока, входящие в состав признанных в России террористическими и запрещенными группировок. Таким образом украинское командование пытается доукомплектовать передовые части армии. Разведка ЛНР установила, что в районе села Муратово Луганской области в 93-ю механизированную бригаду ВСУ прибыли два грузовика с боеприпасами. Их сопровождали 10 человек восточной внешности в черной форме. Установлено, что указанные лица входят в исламистскую группировку «Джабхат Фатх аш-Шам». Они проходили в Северодонецке боевую подготовку под руководством участников группировки «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами».

Дизентерия косит украинских солдат

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован всплеск заболеваний личного состава ВСУ дизентерией. Только за последнюю неделю отмечено 44 случая инфицирования патогенной кишечной палочкой.

В 46-й десантно-штурмовой бригаде — 23 случая, в 72-й и 93-й механизированных бригадах — по 12 и 9 соответственно. Основной причиной распространения инфекции является некачественная питьевая вода. Накануне уже отмечалось, что с начала года в больницы поступило более 100 солдат ВСУ с диагнозом «дизентерия».