Малышева рассказала о страшных днях невестки в роддоме

Мои любимые мальчишки - внуки. В январе 2020 и на второй фотографии в январе 2019. Подросли. Старшему на это неделе 5 лет, младшему полтора года. Старший серьезные и взрослый. Читает по русски и по английски и на двух языках пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Прекрасно Складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить. Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, Баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. Мои хорошие Король Артур и Князь Игорь.

