Малышева рассказала о страшных днях невестки в роддоме

Москва, 7 марта. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что ее невестка узнала о смерти матери, находясь на родильном столе.
По словам Малышевой, девушке пришлось пережить многое за последнее время.
«У нее мама тяжело болела раком и в ночь, когда родился наш второй внук [Артур], родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала о том, что ее мама умерла. Это были страшные дни в родильном доме», — поделилась телеведущая.
Она призналась, что с невесткой ей «очень повезло». Звездная свекровь сообщила, что души не чает в супруге старшего сына Юрия и не может передать, насколько она «чудесная».
Доктор медицинских наук добавила, что всегда и во всем будет поддерживать жену сына, поскольку с невесткой у нее такие отношения, о которых можно только мечтать.
Старший наследник ведущей пошел по стопам родителей и получил медицинское образование. Кроме того, он работает креативным продюсером в передаче «Жить здорово!». Сейчас ему 31 год, и у него есть свои сыновья, поэтому известная телеведущая уже бабушка.
Мои любимые мальчишки - внуки. В январе 2020 и на второй фотографии в январе 2019. Подросли. Старшему на это неделе 5 лет, младшему полтора года. Старший серьезные и взрослый. Читает по русски и по английски и на двух языках пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Прекрасно Складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить. Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, Баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. Мои хорошие Король Артур и Князь Игорь.
В интервью StarHit Малышева также тепло отозвалась о своих детях и муже. Она нередко говорит о том, что ей повезло с семьей.
Телеведущая отмечает, что окружена заботой и любовью.
«Мне неимоверно повезло с мужем. Он очень спокойный, добрый, умеющий слушать, я вот не умею слушать. Я просыпаюсь с очень хорошим человеком, я ему обо всем могу рассказать. Повезло с детьми — они здоровые, мы с ними друзья», — сообщила доктор.