Малышева рассказала о страшных днях невестки в роддоме

Москва, 7 марта. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что ее невестка узнала о смерти матери, находясь на родильном столе.

По словам Малышевой, девушке пришлось пережить многое за последнее время.

«У нее мама тяжело болела раком и в ночь, когда родился наш второй внук [Артур], родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала о том, что ее мама умерла. Это были страшные дни в родильном доме», — поделилась телеведущая.

Она призналась, что с невесткой ей «очень повезло». Звездная свекровь сообщила, что души не чает в супруге старшего сына Юрия и не может передать, насколько она «чудесная».

Доктор медицинских наук добавила, что всегда и во всем будет поддерживать жену сына, поскольку с невесткой у нее такие отношения, о которых можно только мечтать.

Старший наследник ведущей пошел по стопам родителей и получил медицинское образование. Кроме того, он работает креативным продюсером в передаче «Жить здорово!». Сейчас ему 31 год, и у него есть свои сыновья, поэтому известная телеведущая уже бабушка.

В интервью StarHit Малышева также тепло отозвалась о своих детях и муже. Она нередко говорит о том, что ей повезло с семьей.

Телеведущая отмечает, что окружена заботой и любовью.