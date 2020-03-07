Коронавирус в Липецке и Петербурге. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус появился в Липецке и Петербурге Коронавирус в России набирает обороты. Сегодня Роспотребнадзор подтвердил еще четыре случая болезни — из них три в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Граждане какой страны заразились, не уточняется, но известно, что все четверо в последнее время посещали Италию. Причем для Северной столицы это уже второй такой пациент за неделю: ранее с вирусом в Боткинскую больницу попал студент, также прилетевший из Италии. Как раз она — сейчас главный источник вирусной угрозы для нашей страны. Напомним, в России, выявили уже 14 случаев болезни, из которых 12 — это «привоз» с европейской республики. Еще два пациента прибыли из Китая, где новая эпидемия появилась изначально и уже погубила более 3 000 человек. К слову, Италия и Китай по числу заболевших — лидеры в своих частях света. В европейской стране заразились около 5 000 человек, в то время как в азиатской — аж в 16 раз больше. По всему миру эпидемия уже взяла солидную планку в 100 000 человек, хотя более половины из них смогли вылечиться, и это внушает оптимизм. Что касается новых больных в Липецке и Петербурге, и тех, с кем они контактировали, будут под наблюдением врачей.

Эрдоган закрыл беженцам морскую границу с Грецией Беженцам из Турции предстоит искать новые маршруты в Европу. Береговая охрана страны, по указу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, закрывает для мигрантов морскую границу с Грецией. Под предлогом того, что переправа через Эгейское море грозит путникам опасностью. Вероятно, речь о греческих пограничниках, которые наплыву гостей не очень-то рады и разворачивают их назад, причем силовым методом. Так что морская одиссея в Элладу теперь сулит беженцам лишь возвращением в Турцию. Но не исключено, что Анкара просто пошла на уступки Европе перед 9 марта. В этот день Эрдоган отправится в Брюссель на переговоры с ЕС. Хотя положение дел на сухопутных рубежах все равно напряженное. Там Анкара не то что не препятствует беженцам, а, напротив, поощряет их «побег в Европу». На прошлой неделе Турция заявила, что не может сдерживать поток сирийских беженцев и открыла границы с Евросоюзом. Вдобавок ко всему это случилось на фоне трудной ситуации в Идлибе. «Будущие европейцы» призыв услышали: тысячи человек двинулись из Турции к соседям в Грецию и Болгарию. И это привело к беспорядкам. Политики начали обвинять друг друга: Анкара ополчилась на Евросоюз за бездействие и отсутствие помощи. Ну, а евроальянс заявил, что это «миграционный шантаж». По факту все это сорвало сделку 2016-го, когда ЕС обязался помогать Турции в содержании нелегалов финансами. Но, видимо, этой поддержки оказалось мало, а ее условия теперь пересмотрят.