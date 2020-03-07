Спокойно сидеть не будет: не стоит доверять Турции, желающей захватить Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал визит российской военной делегации в Анкару на следующей неделе. Турецкий министр отметил, что делегация прибудет в Анкару для обсуждения совместного патрулирования в Идлибе.

«С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация», — приводит его слова Анатолийское агентство Акара.

О том, почему приостановившей нападения на сирийскую правительственную армию Анкаре не стоит начинать доверять — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Военные потери и дипломатический провал Анкары

В начале текущего года Сирийская арабская армия (САА) после режима тишины начала наступление на позиции террористов в Идлибе. Такой шаг последовал в ответ на многочисленные провокации и атаки на мирное населения со стороны незаконных вооруженных формирований. Операция по зачистке Идлибской зоны деэскалации получила название «Заря в Идлибе».

Спокойно наблюдать за успешным освобождением региона от террористов Анкара долго не смогла. Турция, которая не особо скрывает свои территориальные претензии на Идлиб, вскоре ввела туда свою армию для прикрытия террористов. Попутно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал Дамаску полноценной войной едва ли не каждый день, обвиняя во всевозможных преступлениях.

Несмотря на агрессию турецкой стороны, за последние 51 день сирийская армия освободила от террористов 276 городов, поселков и деревень в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. При этом было уничтожено 1138 боевиков и 73 турецких солдата, воевавших бок о бок с джихадистами по приказу Анкары.

Обещавший чуть ли не с землей сравнять сирийское государство, шантажировавший Европу миграционной катастрофой Эрдоган вскоре решил оставить угрозы на родине и отправился в Москву беседовать с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств встретились 5 марта провели двухсторонний саммит, в ходе которого обсуждалась обстановка в Идлибе. Был подписан совместный документ, согласно которому с полуночи 6 марта вступает в силу режим прекращения огня. Также стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, контролируемой в данный момент боевиками, а также о создании коридора безопасности.

Эрдогану стоит заботиться о Турции

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов уверен, что доверять Анкаре не стоит. В беседе с ФАН эксперт отметил, что просто так этот сирийский регион Турция не отдаст.

При этом, подчеркнул политолог, достигнутые в четверг в Клемле договоренности — безусловно победа России, хоть Турцию они и не устраивают.

«Это победа для России безусловно. Если бы вместо нее было какое-то другое государство, Турция даже не ответила бы на запрос. Турки поняли, что это не шутка и пора сесть с Россией за один стол и поговорить. Но, по моему мнению, Турция спокойно сидеть не будет. Потому что, с кем в итоге останется территория Сирии, тот и выйдет победителем. Турция сделает все для того, чтобы Идлиб оставить себе. Да были договоренности по совместному патрулированию, чтобы террористы перестали стрелять. Но на самом деле Турцию это не устраивает», — считает политолог.

По мнению собеседника агентства, российская сторона должна действовать как и раньше, помогая Дамаску освобождать от террористов территорию САР. При этом, уверен Курбанов, Эрдогану стоило бы больше заботиться о Турции, а не о законно сирийских землях.