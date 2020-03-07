Доктор Мясников рассказал, как защититься от инфекций в салонах красоты

Москва, 7 марта. Доктор Александр Мясников рассказал о единственном способе защиты от инфекционных заболеваний при посещении салона красоты.

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича отметил, что перед 8 Марта очень популярны различные процедуры. Женщины идут на маникюр, педикюр, наращивание ресниц, делают маски для лица.

Мясников предупредил, что в салонах красоты можно заразиться разными болезнями, в том числе гепатитом B и C, герпесом, грибком ногтей. Особенно нужно быть внимательными при процедурах на губах.

«Все, что связано с острым инструментом, колющим и режущим — это источник. СПИД — больше казуистика в наших условиях, но все равно надо держать его в уме», — сказал доктор.

По мнению Мясникова, обезопасить себя при посещении салонов красоты можно только, если носить с собой индивидуальный набор инструментов. Только от владелицы зависит, насколько ее инструменты чистые.

А в салонах может произойти что угодно: сломается стерилизатор, повредится упаковка. Нередки случаи, когда сотрудники пренебрегают правилами стерилизации инструментов.

Ранее сообщалось, что в одном из салонов в Московской области использовались контрафактные препараты для инъекций красоты. Правоохранители изъяли расходные материалы на 130 тысяч рублей. Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы.