Главные новости 7 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 марта.

Инициаторами проведения мероприятия стали представительства Бельгии, Эстонии, Франции, ФРГ, Великобритании, США и Украины. Зампостпреда РФ сравнил заседание Совбеза ООН по Крыму со встречей писателей-фантастов.

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за исполненной на конкурсе в Великобритании песни «Смуглянка». Школьника затравили на Украине из-за «Смуглянки».

Изучая дома покупку, коллекционер обратил внимание, что на обложке сохранился фрагмент татуировки и мелкие волоски. Поляк случайно купил фотоальбом из кожи узника Бухенвальда.

Алексей Навальный возмущен, что его семье заблокировали все банковские счета в рамках дела об отмывании крупной суммы денег. Ремесло поставил на место Навального, ноющего из-за блокировки счетов семьи.

Пользователи Сети обнаружили 15-секундый фрагмент трека группы Little Big, с которым коллектив может выступить на Евровидении. Возможная песня Little Big для Евровидения обнаружена в Сети.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на победительницу состоявшегося в Курской области конкурса «Краса полиции». «Красу полиции» затравили в соцсетях из-за внешности.

Прохожий обнаружил в Петро-Славянке иномарку с трупом за рулем, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Зарезанного водителя нашли в съехавшем в кювет автомобиле Kia в Петербурге.

Зеленский выразил обеспокоенность попытками его французского коллеги Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией. Зеленского возмутили попытки Макрона наладить отношения с Россией.

Глава запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий рассказал о шутке Генштаба РФ на совместных учениях «Запад-2017». Шутка Генштаба РФ на учениях вызвала панику у белорусов.

Школьник удивил жюри своим пением. Юный певец из Севастополя довел Гагарину до слез на шоу «Голос. Дети».