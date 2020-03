Дочь Началовой пишет письма покойной матери

Веруша в школе защитила свой проект , который она так старательно готовила , в течении двух месяцев . Проект включает в себя идею привлечь внимание младших начальных классов к идее DIY ( do it yourself) Верочка выбрала тему : #самыепопулярныедостопримечательности ???? Можно делать своими руками и при этом с пользой для развития ???? ???? А в Апреле , Вера проведёт проведёт свой Мастер-Класс в начальной школе @integration21_official #юлияначалова #вераалдонина #интеграция21век #маминадоча #дочалюбимая #моймалыш

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on Feb 15, 2019 at 12:16am PST