Дочь Началовой пишет письма покойной матери

Москва, 7 марта. Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина до сих пор не приняла трагическую смерть звездной матери и продолжает писать ей письма. Об этом рассказал отец исполнительницы Виктор Началов.

Он написал книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери», фрагменты которой опубликовал сайт Kp.ru. В ней Началов поделился эмоциями и воспоминаниями о певице и рассказал о ее единственной наследнице.

«Твоя дочь продолжает писать тебе письма… Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе», — описал в книге отец звезды.

Когда Началовой не стало, Вере было 12 лет. Теперь девочка стала на год старше, она живет с бабушкой и дедушкой и проводит много времени с отцом, футболистом Евгением Алдониным.

По словам Началова, пережить смерть дочери им с супругой помогла именно внучка, которая как «ниточка» привязала их к жизни, уходящей из-под ног.

«Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно, закричали бы на всю вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе, которое непрошеным гостем вторглось в нашу семью. Но Вера здесь же, в этой сутолоке, она никуда не хочет уезжать. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас», — поделился Началов.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сепсиса. У нее был сильный абсцесс, не выдержало сердце. Певице было 38 лет.