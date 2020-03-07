Число сирийских наемников в Ливии приближается к семи тысячам

Триполи, 7 марта. Турция продолжает поставлять в Ливию сирийских наемников для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). На данный момент количество боевиков приближается к семи тысячам бойцов.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал рост численности сирийских наемников, воюющих на стороне нелегитимного ПНС. По данным организации, сейчас число переправленных Анкарой в Ливию боевиков выросло до 6 650. При этом Турция пересылает в поддержку триполитанского правительства не только вооруженные группировки сирийцев, но и своих военных. Вместе с бандформированиями они обстреливают позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилые кварталы Триполи.

Также SOHR сообщает о погибших бойцах из протурецких группировок в Ливии. В результате ответов ЛНА на провокации боевиков погибло 117 человек. Вместе с тем известно, что убитые состояли в отрядах «Бригада Аль-Муатасым», «Бригада Султан Мурад», «Бригада Сукр аш-Шималь», «Аль-Хамзат» и «Сулейман Шах».

Зафиксированы потери среди боевиков в районах Салах ад-Дин к югу от Триполи, а также ар-Рамла возле столичного аэропорта «Митига». Сейчас эта воздушная гавань переоборудована под турецкую военную базу, рядом с которой находится неофициальная тюрьма. Напомним, что в ее казематах находятся двое российских социологов, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Исследователей похитили в мае прошлого года члены группировки RADA, которой руководит военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Члены этого бандформирования обвиняются ООН в убийствах, похищениях с целью получения выкупа, издевательствах над людьми.