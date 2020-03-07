Силы ЛНА получили подкрепление в городах на западе от Триполи

Триполи, 7 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) пополнила свои силы на западе от столицы Ливии.

В ливийские города Сабрата и Сурман, где размещены силы ЛНА, прибыло подкрепление для вооруженных сил. Как сообщает источник в социальной сети Facebook, подмога подошла в значительном количестве.

Отметим, что Ливийская национальная армия продолжает соблюдать режим прекращения огня, несмотря на провокации бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вместе с вооруженными группировками военных ЛНА атакуют турецкие солдаты и сирийские боевики, которых в Триполи перебрасывает Анкара.

Поддерживающие террористический режим ПНС боевики помимо ливийских военных также обстреливают жилые районы столицы. На эти подстрекательства силы ЛНА отвечают точечными атаками.