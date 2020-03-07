Поклонники нашли сходство между Решетовой и Ким Кардашьян

Москва, 7 марта. Известная российская модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась фото на фоне черной короны.

Девушка прокомментировала снимок, опубликованный в Instagram.

«You know what I mean (Ты знаешь, что я имею в виду. — Прим. ФАН)», — написала Решетова.

Модель позирует в черной куртке свободного кроя, белой футболке. Ее новая прическа с челкой понравилась поклонникам. Они сравнили Решетову с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Подписчики поделились своими наблюдениями о звездных прическах. Они считают, что челка снова в моде.

«Необычно с челкой смотришься», — отметила пользовательница. «Мода на челки началась», — заметила другая подписчица. «Похожа на Ким Кардашьян», — поделилась третья поклонница «Четко с челкой, очень красивая», — уверена еще одна фанатка.

Намекает ли Решетова на свою принадлежность к звездам на снимке с короной или на распространившийся по миру коронавирус (COVID-19), неизвестно.

16 октября Тимати и Решетова стали родителями. Для рэпера это второй ребенок, у него подрастает дочь от модели Алены Шишковой.

Решетова же стала мамой в первый раз. Появившегося на свет мальчика назвали Ратмиром, при этом модель утверждает, что это славянское имя.

После родов Решетова очень быстро пришла в форму. Поклонники заподозрили пару в обмане. Они считают, что модель могла родить раньше срока.