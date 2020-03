Поклонники нашли сходство между Решетовой и Ким Кардашьян

Москва, 7 марта. Известная российская модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась фото на фоне черной короны.

Девушка прокомментировала снимок, опубликованный в Instagram.

«You know what I mean (Ты знаешь, что я имею в виду. — Прим. ФАН)», — написала Решетова.